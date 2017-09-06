Число жертв урагана "Харви" в Техасе резко возросло

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Число жертв урагана "Харви", обрушившегося на Техас, достигло как минимум 70 человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 60 погибших.

Как отмечается, факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.

Читайте также: Кризис с нефтью из-за последствий урагана в США

​Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

​Ранее сообщалось, что на США с Атлантического океана надвигается новый ураган "Ирма", которому уже присвоена наивысшая категория.