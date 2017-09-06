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    Во Флориде начата мобилизация нацгвардии из-за урагана "Ирма"

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    Губернатор Флориды Рик Скотт сообщил, что уже задействовал 100 военнослужащих авиации и сухопутных сил национальной гвардии штата, чтобы немедленно начать помощь в подготовке к урагану "Ирма".
    Губернатор штаба Флорида Рик Скотт
    @FLGovScott

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Губернатор Флориды Рик Скотт объявил мобилизацию всех семи тысяч военнослужащих национальной гвардии в штате из-за приближающегося урагана "Ирма".

    "Сегодня я задействовал 100 военнослужащих авиации и сухопутных сил национальной гвардии штата, чтобы немедленно начать помощь в подготовке к урагану "Ирма". Согласно моему решению, они будут размещены по всему штату. Я также дал указание, чтобы все семь тысяч военнослужащих национальной гвардии явились на службу в пятницу", — говорится в заявлении губернатора.

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    "Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться, поэтому, хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему", — отметил Скотт.

    Ранее власти штата объявили чрезвычайное положение во всех 67 округах. С островов к югу от полуострова началась эвакуация туристов.

    Пока ураган находится на расстоянии около 2,5 тысячи километров от города Ки-Уэст. Он движется на запад со скоростью около 22,5 километра в час. Скорость в центре урагана составляет примерно 290 километров в час.

    Ранее режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико.

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    Ранее предупреждение об урагане было опубликовано для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми. Ураган может затронуть также Британские Виргинские острова и Кубу.

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