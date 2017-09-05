наверх
05.09.201703:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (63)

    (обновлено: )7
    Президент США Дональд Трамп ранее запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви".
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате урагана "Харви", обрушившегося на территорию американского штата Техас, возросло до 60 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ураган Харви в США
    twitter.com/ExtremeStorms
    Мощный ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса

    Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет, вероятно, о самом сильном наводнении в истории США.

    По данным агентства, наибольшее число жертв (30 человек) зафиксировано в техасском округе Харрис.

    Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви". Также Трамп распорядился увеличить объем федеральной помощи штату Техас, пострадавшему от урагана и последовавшего за ним наводнения.

    Смотрите также: Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 60 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надпись "Никогда так больше не делай" на фасаде магазина "Эмпориум", на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии