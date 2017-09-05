Число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате урагана "Харви", обрушившегося на территорию американского штата Техас, возросло до 60 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет, вероятно, о самом сильном наводнении в истории США.

По данным агентства, наибольшее число жертв (30 человек) зафиксировано в техасском округе Харрис.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви". Также Трамп распорядился увеличить объем федеральной помощи штату Техас, пострадавшему от урагана и последовавшего за ним наводнения.

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Ураган "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 60 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.