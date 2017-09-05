Кризис с нефтью из-за последствий урагана в США

Владимир Матвеев, обозреватель

Наряду с гуманитарной катастрофой, вызванной ураганом "Харви", наводнение и его последствия нанесли существенный урон как сектору энергетики США, так и всему остальному миру, сообщает Investing.com Объясняется это тем, что Техас и прилегающие воды Мексиканского залива являются одним из ведущих регионов добычи, и также центром нефтепереработки в США.

В частности, к 17.01 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,81 процента до $52,43 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,78 за баррель, на 0,95 процента ниже предыдущего закрытия.

Воздействие беспрецедентного урагана, наводнения ощущается и на мировом энергетическом рынке. Последствия урагана будут оказывать понижающее воздействие на мировые цены на нефть.

Сообщается, что регионам Техаса, в которых сосредоточены крупнейшие предприятия по добыче, производству и транспортировке сырья, таким как Хьюстон, Корпус-Кристи и Порт-Артур, нанесен значительный ущерб. Власти Техаса уже оценивают экономический ущерб от урагана в $125 млрд, однако не исключено, что эта сумма увеличится.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган "Харви" стал самым мощным за последние 12 лет и парализовал, вывел из строя почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей, сообщает агентство Reuters.

Так, некоторые из комплексов, включая заводы, принадлежащие Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Aramco (с совокупной загрузкой в 1,2 миллиона баррелей в сутки), как сообщает investing.com, были полностью затоплены и срок их перезапуска неизвестен.

В отношении добычных мощностей, то простой составляет около 13,5 процента, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

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Последствия урагана привели к тому, что рынок США лишился способности переработки 4,4 млн баррелей нефти. Этот показатель превышает объемы потребления Японии. Порты Техаса и Луизиана, как сообщает Голос Америки, были неспособны принимать танкеры, которые сменили маршруты, с целью избежать проблем. Европейские мощности нефтепереработки также загружены и не могут принять заказы американских потребителей.

В результате удара "Харви", розничные цены на бензин в США достигли двухлетнего максимума. Цены растут, несмотря на то, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Техасе и Луизиане возобновили работу, передает Голос Америки.

В среднем по США, цена галлона бензина (1 галлон – примерно 3,78 литра) достигла 2,519 долларов. Это наиболее высокий уровень с августа 2015 года.

Указанные обстоятельства, в свою очередь, подтолкнули министерство энергетики США к использованию нефти из стратегического резерва страны.

Так, 31 августа Департамент энергетики США заявил о намерении передать НПЗ из стратегического резерва 500 тыс. барр. сырой нефти с тем, чтобы поддержать производство светлых нефтепродуктов на работающих заводах. Это первый подобный случай, начиная с 2012 года.

"Негативные последствия стихийных бедствий, как правило, сохраняются в среднесрочной перспективе из-за удара по спросу, а вот в краткосрочной перспективе рынок реагирует на дефицит предложения", — сказал Джейсон Гаммель из банка Jefferies.

Некоторые аналитики при этом опасаются, что восстановление добычи нефти в США и невозможность её поставок на затопленные НПЗ может отсрочить ребалансировку глобального рынка.

"Похоже, все решили, что ураган больше повлияет на перерабатывающие мощности, нежели на добычу. Добыча вернётся на прежние уровни быстрее, чем восстановятся НПЗ, что только усугубит ситуацию с переизбытком предложения нефти", — цитирует Reuters Тони Нунана, риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp..

Сообщения о снижении добычи нефти ОПЕК, которая, как показали расчёты Reuters, в августе снизились на 170.000 баррелей в сутки до 32,83 миллиона баррелей в сутки, рынок по большому счёту проигнорировал.

Ураган и наводнение нанесли ущерб мировой торговле сырой нефтью. Нефтеперерабатывающие заводы в Мексике и Южной Америке, которые зависят от поставок из США, находятся в поиске других источников сырой нефти. Как сообщает investing.com нефтяные танкеры, которые обычно отправляются в Хьюстон, перенаправляются в страны Латинской Америки.

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Цены на сырую нефть, по мнению западных экспертов, скорее всего, продолжат падение, поскольку добыча нефти не снижается. А цены на бензин продолжат рост в контексте остановки на неопределенное время значительной доли мощности нефтепереработки США.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса США выделить финансовые средства в размере 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви". Как сообщил Белый дом, 7,4 миллиарда должны быть переданы федеральному фонду по борьбе с последствиями катастроф, а еще 450 миллионов предназначены для кредитов малому бизнесу.