В Техасе озвучили астрономические цифры убытков от урагана Харви

Thomas B. Shea / AFP

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Губернатор штата Техас Грег Эбботт оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 мдрд долларов США, сообщает Reuters.

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Эбботт заявил, что ориентировочный ущерб от урагана "Харви" составляет от 150 до 180 млрд долларов, назвав его более дорогим чем ураганы "Катрина" или "Сэнди", которые "опустошили Новый Орлеан в 2005 году и Нью-Йорк в 2012 году".

Ранее Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить первичные 7,85 млрд на работы по восстановлению.

Но, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, даже эта сумма может быть задержана, если Конгресс быстро не увеличит долговой порог, поскольку Соединенные Штаты уже достигают ограничения на займы до конца месяца.

"Без увеличения долгового лимита я не уверен, что мы получим деньги для Техаса в этом месяце", — сказал Мнучин.

"Катрина" стоила налогоплательщикам США более 110 млрд долларов, установив рекорд. Аргументируя заявленную сумму на восстановление своего штата, Эбботт заявил, что ущерб от "Харви" побьет этот рекорд.

Ранее предполагалась, что Трамп запросит у конгресса на восстановление после урагана "Харви" $5.9 млрд.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.