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    В мире

    Пережить "Харви". Выживший кот восхитил соцсети

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (66)

    (обновлено: )30201
    ​Интернет-пользователи шутят про кота, примеряют ему прическу американского президента Дональда Трампа, а также комментируют недовольный вид животного.
    Кот, переживший ураган Харви в США
    facebook.com/laura.mullane2

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Фотограф Скот Олсон запечатлел в конце августа рыжего кота в американском Хьюстоне, затопленном после урагана "Харви". 

    Снимок приобрело агентство Getty Images, после чего он был опубликован в Washington Post. С того момента животное приобрело мировую известность, пишет Mashable.

    ​Интернет-пользователи шутят про кота, примеряют ему прическу американского президента Дональда Трампа, а также комментируют недовольный вид животного.

    twitter.com/alexeykolpikov
    Коту, выжившему после урагана "Харви" в США, примерили прическу Дональда Трампа

    ​Позже в СМИ уточнили, что животному удалось удачно выбраться из воды.

    ​По последним данным, количество погибших в результате урагана "Харви" возросло до 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

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