Пережить "Харви". Выживший кот восхитил соцсети

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Фотограф Скот Олсон запечатлел в конце августа рыжего кота в американском Хьюстоне, затопленном после урагана "Харви".

Снимок приобрело агентство Getty Images, после чего он был опубликован в Washington Post. С того момента животное приобрело мировую известность, пишет Mashable.

​Интернет-пользователи шутят про кота, примеряют ему прическу американского президента Дональда Трампа, а также комментируют недовольный вид животного.

twitter.com/alexeykolpikov Коту, выжившему после урагана "Харви" в США, примерили прическу Дональда Трампа

look at that lil face. it's getting revenge on every fucker who abandoned it. godspeed small cat https://t.co/EbUbM2n49w — Arjan (@arjan____) 2 сентября 2017 г.

​Позже в СМИ уточнили, что животному удалось удачно выбраться из воды.

You can only imagine what this cat was thinking. Luckily it was able to get out the water. pic.twitter.com/FQFelSfGUn — KPRC 2 Houston (@KPRC2) 3 сентября 2017 г.

​По последним данным, количество погибших в результате урагана "Харви" возросло до 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.