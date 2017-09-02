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    Трамп запросил у конгресса $7,85 млрд после урагана "Харви"

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (58)

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    Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни отметил, что если не поднимут потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, это скажется на финансировании.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви", передает Рейтер со ссылкой на Белый дом.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    По данным агентства, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни также сообщил, что если не поднимут потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, это скажется на финансировании.

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    Ранее предполагалась, что Трамп запросит у конгресса на восстановление после урагана "Харви" $5.9 млрд. 

    Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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