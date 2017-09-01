Путин: Ситуация на Корейском полуострове - на грани масштабного конфликта

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, проблемы региона надо решать с помощью диалога, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", — написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита, который пройдет в Китае.

Кроме того, Путин подчеркнул, что проблему надо решать с помощью диалога без провокаций и давления.

"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда", — отметил Путин.

Напомним, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.