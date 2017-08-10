Военные скоро представят лидеру КНДР план атаки на базу США - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Северокорейские военные намерены к середине августа представить лидеру КНДР Ким Чен Ыну подробный план по возможной ракетной атаке на американскую военную базу Гуам, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на заявление военных.

"План по атаке на Гуам будет тщательно изучен и скорейшим образом проработан с тем, чтобы передать его главнокомандующему Ким Чен Ыну", — цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

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Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

В среду, 9 августа, стало известно, что США ввели санкции против двух дипломатов КНДР.