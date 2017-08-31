Климкин отреагировал на присвоение в Венгрии награды Путину

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно оценил решение Дебреценского университета присвоить почетную награду Civis Honoris Causa президенту России Владимиру Путину, сообщила в четверг пресс-служба МИД.

По данным МИД, Климкин в четверг провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в рамках визита в Будапешт для участия в министерской встрече стран Вышеградской группы и "Восточного партнерства".

"В рамках обсуждения вопроса отношений с Россией Павел Климкин негативно оценил решение Дебреценского университета о предоставлении почетного звания Civis Honoris Causa российскому президенту Путину", — говорится в сообщении.

Климкин и Сийярто также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимодействия в обеспечении потребностей украинского меньшинства в Венгрии и венгерского — в Украине. Министры договорились более детально обсудить все вопросы двусторонних отношений во время следующего визита Климкина в Будапешт в октябре, а также высказались за активный диалог на экспертном, высоком и высшем уровнях, добавили в пресс-службе.