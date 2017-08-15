Как Украина поставила мир на грань ядерной войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета, для РИА Новости Украина

Итак, газета The New York Times опубликовала результаты расследования северокорейской ракетной программы. Эксперты задавались вопросом относительно того, почему вдруг тесты новых северокорейских ракет оказались столь успешными (учитывая, что предыдущие проваливались), и выяснили, что корейцы просто прикрутили на свои ракеты двигатели производства украинского концерна "Южмаш". В итоге авторы доклада сделали косвенный вывод о том, что украинцы просто продали эти двигатели северокорейскому режиму – находящемуся, напомним, под целым ворохом различных санкций.

Сенсационные для публики данные, к сожалению, не стали сенсацией для специалистов. Ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза Украина распродавала оружие направо и налево. Как респектабельным режимам, так и тем, которые находились под санкциями (например, Ираку). Также ни для кого не секрет, что "Южмаш" умирает.

Читайте также: Скандал с "Южмашем" и КНДР: кому это выгодно?

Продаем все, что летает

Предприятие, бывшее когда-то флагманом советского ракетостроения, сейчас оказалось никому не нужно. А сворачивание сотрудничества с Россией (которая периодически баловала "Южмаш" заказами для ракет старого образца) вообще оставило компанию без денег и без заказов. И если к руководству пришли корейцы с живыми деньгами, вряд ли они получили бы от ворот поворот.

Конечно, на Украине это отрицают. "Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности, — говорится в официальном заявлении предприятия. — "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости не выпускались и не выпускаются".

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — отметил генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев.

Некоторые политики даже говорят о "русском следе" в данном деле. То есть аудитории предлагается версия, что российские агенты проникли не только в Белый дом, но и в американские разведсообщества, а также в редакцию газеты The New York Times – рупор американских либералов-русофобов – для того, чтобы дискредитировать Украину.

Однако все-таки гораздо более вероятной выглядит версия о том, что трансфер действительно состоялся, и информация эта настолько возмутила американские СМИ, что они написали об этом вопреки своей русофобской направленности.

Ядерное спасибо

И возмущаться есть чем. По сути получается, что Украина – страна, которая позиционирует себя чуть ли не как главный стратегический союзник США вне блока НАТО – поставила Америку на грань ядерной войны, а Южную Корею – на грань уничтожения.

Еще до недавнего времени вся политика Вашингтона в отношении КНДР строилась на том, что Северная Корея не сможет угрожать американской территории, ее ракеты просто не долетят до США. Поэтому у Белого дома всегда было пространство для маневра – американцы могли продвигать идею стратегического терпения (то есть ждать, пока КНДР развалится), инициировать переговорный процесс и даже игнорировать Северную Корею. Сейчас же правила игры изменились — у КНДР уже появились возможности ударить по американскому Гуаму, а через какое-то время (кто знает, какие конкретно технологии были вывезены с "Южмаша") появится возможность нанести удар и по континентальной территории Соединенных Штатов. В этой ситуации дальше терпеть угрозу нельзя, и американский президент вынужден всерьез рассматривать военный вариант решения проблемы.

По сути, как верно отмечает сенатор Линдси Грэм, выбрать между региональной стабильностью и собственной безопасностью. "Если Ким Чен Ына придется останавливать через войну, то это будет война там (на Корейском полуострове – Ред.). Если тысячи умрут, то они умрут там, а не здесь (в США – Ред.). Именно это Трамп мне и сказал в лицо. Возможно, кому-то это заявление покажется провокационным, но оно таковым не является. Когда ты занимаешь пост президента США, кому ты должен служить? Народу Соединенных Штатов", — отметил политик.

И за то, что Трампу теперь, возможно, придется делать этот выбор, он должен благодарить Украину.

Купили с потрохами

Понимая сложность ситуации, украинская сторона начинает искать иное, более пристойное объяснение. Например, версию о том, что, пользуясь разрухой на Украине и на "Южмаше", северокорейцы могли наконец-то выкрасть технологии и/или вывезти на свою территорию специалистов с документацией, и уже на своей территории создавать эти ракетные двигатели.

"В КНДР нет таких огромных денег на собственные разработки, потому им гораздо дешевле было найти подход к украинской стороне, естественно неофициальный", — цитируют украинские СМИ одного из бывших сотрудников "Южмаша". Собственно, КНДР уже делала "подход к снаряду" – несколько лет назад северокорейские агенты искали подходы к инженерам Южмаша, однако их отловили.

Смотрите также: Дорогие депутаты. Как украинские политики отдохнули этим летом

Однако по сути это еще более опасный для США вариант – получается, что КНДР не купила несколько двигателей, а получила возможность их серийного производства. Опять же по вине Украины, не способной охранять свои военные секреты.

Какие ответные действия теперь может ожидать Киев? Вряд ли Конгресс и Белый дом снизойдут до публичных санкций – все-таки это не соответствует логике их противостояния с Россией. В случае санкций Вашингтон должен будет публично признать, что украинский режим вовсе не является ответственным членом международного сообщества.

Однако выводы, безусловно, будут сделаны.

Во-первых, еще больше упадут акции нынешнего украинского руководства в глазах США.

Во-вторых, американцы возьмут под еще более жесткий контроль остатки украинской оборонной промышленности – для ее последующего тотального уничтожения.

Ну и, наконец, в-третьих, все больше и больше мыслящих людей начнет всерьез задумываться о том, какие еще последствия украинского майданного эксперимента придется расхлебывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.