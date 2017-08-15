МИД РФ возмущен из-за высылки спецкора из Украины

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В России возмущены высылкой из Украины корреспондента российской компании ВГТРК Тамары Нерсесьян.

В МИД РФ требуют от Киева выполнять обязательства в сфере свободы СМИ.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности. Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать принципиальную оценку их действиям", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что такими действиями "официальный Киев продолжает политику воспрепятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины".

Ранее сообщалось, что Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Нерсесьян. Сама сотрудница российской компании рассказала, что ей запретили въезд в Украину на три года под предлогом того, что она своими материалами представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.