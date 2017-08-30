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30.08.201719:59
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    Фотоленты

    Фотоитоги 30 августа: запуск КНДР ракеты, оползень под Одессой, дело Шуфрича-младшего

    (обновлено: )42
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Петр Чернышев, Анастасия Деева и Константин Бушуев
    Президент Украины Петр Порошенко посетил многодетную семью. Семья проживает в с. Навария Пустомытовского района. Воспитывает четверых детей. Отец - участник боевых действий в составе миротворческой группы в Республике Югославия
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия новых мощностей завода Электроконтакт Украина.
    Президент Украины Петр Порошенко общается со школьниками во время церемонии открытия новой школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия амбулатории общей практики семейной медицины
    Фестиваль Burning Man в Неваде
    Масштабный оползень в Фонтанке под Одессой
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Подорожание автогаза: в Киеве пикетируют СБУ
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    Петр Чернышев, Анастасия Деева и Константин Бушуев
    Петр Чернышев, Анастасия Деева и Константин Бушуев во время торжественного подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и ЗАО "Киевстар" в Киеве.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко посетил многодетную семью. Семья проживает в с. Навария Пустомытовского района. Воспитывает четверых детей. Отец - участник боевых действий в составе миротворческой группы в Республике Югославия
    Президент Украины Петр Порошенко посетил многодетную семью. Семья проживает в с. Навария Пустомытовского района. Воспитывает четверых детей. Отец - участник боевых действий в составе миротворческой группы в Республике Югославия
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия новых мощностей завода Электроконтакт Украина.
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия новых мощностей завода "Электроконтакт Украина".
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко общается со школьниками во время церемонии открытия новой школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области
    Президент Украины Петр Порошенко общается со школьниками во время церемонии открытия новой школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия амбулатории общей практики семейной медицины
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия амбулатории общей практики семейной медицины
    УНИАН
    Фестиваль Burning Man в Неваде
    Jim Bourg
    Масштабный оползень в Фонтанке под Одессой
    Думская.net
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН
    Подорожание автогаза: в Киеве пикетируют СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

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