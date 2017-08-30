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Фотоитоги 30 августа: запуск КНДР ракеты, оползень под Одессой, дело Шуфрича-младшего
19:26
30.08.2017
(обновлено:
19:40 30.08.2017
)
42
REUTERS KCNA/via REUTERS
Петр Чернышев, Анастасия Деева и Константин Бушуев во время торжественного подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и ЗАО "Киевстар" в Киеве.
УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко посетил многодетную семью. Семья проживает в с. Навария Пустомытовского района. Воспитывает четверых детей. Отец - участник боевых действий в составе миротворческой группы в Республике Югославия
УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко во время открытия новых мощностей завода "Электроконтакт Украина".
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Президент Украины Петр Порошенко общается со школьниками во время церемонии открытия новой школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области
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Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия амбулатории общей практики семейной медицины
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РИА Новости Украина Евгений Котенко
Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
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