ТОП событий в мире: ракета КНДР, массовый убийца в ФРГ, "Игры престолов"

КНДР провоцирует Японию

КНДР в ночь на вторник запустила новую ракету, которая пролетела над территорией Японии, эта новость заняла передовицы мировых СМИ (Wall Street Journal, New York Times, Telegraph, Independent, Daily Mail, Australian). "КНДР запустила баллистическую ракету над Японией во вторник на фоне последней череды прямых провокаций, которые дестабилизировали регион и вызвали глобальную обеспокоенность", — пишет Wall Street Journal. Как отмечает издание, это первая ракета КНДР с 2009 года, пролетевшая над японским островом. Программа телевидения в Японии была прервана "редким изображением предупреждения, объявляющим, что ракета пролетела над страной", — отмечает New York Times. Газета Independent назвала пуск ракеты "последним актом провокации коммунистическим государством с момента, как оно запустило ракеты в Японское море три дня назад". Independent отметила, что Япония порекомендовала своим гражданам найти укрытие.

Продолжение "Харви"

Мировые СМИ (Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Guardian, Financial Times, Los Angeles Times) продолжают следить за последствиями обрушившегося на американский штат Техас урагана "Харви". Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

По последним данным, жертвами стихии стали восемь человек. Тем не менее, СМИ сообщают, что погибли от девяти (газета Washington Post) до десяти (газета New York Times) человек. Газета Washington Post опубликовала подборку фотографий для сравнения "до" и "после" из мест, пострадавших от наводнения. По данным газеты, из-за наводнения убежище может понадобиться около 30 тысячам жителей Техаса. Газета New York Times констатирует, что "никто не имеет четкого представления о том, сколько именно людей пропали без вести, сколько были эвакуированы, скольких людей спасли из воды". Газета Los Angeles Times задается вопросом: "Почему людей не эвакуировали из Хьюстона до прихода "Харви"?" По данным газеты, "это не так-то просто сделать".

Медбрат из Германии подозревается в убийстве почти 100 человек Международные СМИ (Guardian, New York Times, Bild, Spiegel, New York Daily News, Los Angeles Times, Independent) пишут про то, что медицинский брат Нильс Хёгель в Германии подозревается в убийстве по меньшей мере 90 человек. Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства. Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Полиция обнаружила доказательства еще 88 убийств. "Так как несколько пациентов Хегеля были кремированы, полиция заявляет, что реальное число жертв может быть выше", — пишет Guardian. Как сообщает газета New York Times, сейчас власти ожидают результаты еще 41 токсикологической экспертизы. Убийца признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами. Газета Independent назвала медбрата "серийным убийцей".

Большая война началась

В понедельник на экраны вышел заключительный эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов", этой теме посвятили свои статьи многие СМИ (New York Times, Independent, Hollywood Reporter, New Yorker, Los Angeles Times). New York Times пишет, что этот эпизод собрал рекордные для сериала 16,5 миллиона просмотров. "Хоть "Игра престолов" была самым популярным шоу HBO за все время, аудитория только растет", — отмечает газета.

Как сообщает Hollywood Reporter, аудитория сериала увеличилась на 13% с момента выхода эпизода две недели назад и на 36% по сравнению с финалом прошлого года.

"Как и в любом хорошем финале сезона было много развязок, но также много решающих моментов, которые, без сомнения, приведут к бурному восьмому сезону", — комментирует Independent заключительный эпизод сезона.