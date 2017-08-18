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    ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о возможном теракте в центре Барселоны

    Тема:

    Теракт в Барселоне (25)

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    По данным СМИ, ЦРУ предупреждало полицию Каталонии два месяца назад о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки.
    Теракт в центре Барселоны
    elpais.com

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало полицию Каталонии о возможной террористической атаке в Барселоне, в частности на центральной улице Рамбла, сообщает газета Periodico.

    Паника во время теракта в центре Барселоны
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    Паника во время теракта в центре Барселоны

    "ЦРУ предупреждало полицию Каталонии два месяца назад о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, как та, что произошла сегодня вечером" — пишет газета, не уточняя источник информации.

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

    В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе. 

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