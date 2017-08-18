ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о возможном теракте в центре Барселоны

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало полицию Каталонии о возможной террористической атаке в Барселоне, в частности на центральной улице Рамбла, сообщает газета Periodico.

"ЦРУ предупреждало полицию Каталонии два месяца назад о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, как та, что произошла сегодня вечером" — пишет газета, не уточняя источник информации.

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В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.