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    Мужчина открыл стрельбу в парке в Сан-Франциско, есть раненые

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    Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города. После начала стрельбы в парке началась паника.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл стрельбу в одном из самых популярных парков Сан-Франциско, три человека ранены, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.

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    Парк "Долорес" расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города.

    Очевидцы инцидента рассказали, что многочисленные посетители сначала приняли выстрелы за фейерверки. После того как стало ясно, что речь идет о стрельбе, в парке началась паника.

    Ранее сообщалось о стрельбе в американском городе Джерси, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе дети. 

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