наверх
01.08.201708:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Перестрелка в Днепре: новые шокирующие подробности

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (413)

    (обновлено: )381
    Дело о перестрелке в Днепре, в результате которой погибли два ветерана АТО, принимает новый оборот. Сбежал один из раненных участников бойни, а раввин Шолом Нахшон уверяет, что не знает стрелявших.
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    kp.ua

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Накануне стали известны новые подробности перестрелки в Днепре, которая произошла неделю назад 24 июля. По словам адвоката Эдмонда Саакяна, конфликт возник из-за финансовых вопросов, связанных со строительным бизнесом его брата. Наехали на старшего брата, угрожали его семье. Требовали деньги, которые он якобы был должен. Цена вопроса — 119 тысяч долларов, который Саакян-старший задолжал раввину из Израиля Шолому Нахшону, с которым вел дело. По словам адвоката, люди приехавшие на переговоры с Шоломом, были вооружены и ему пришлось отстреливаться, спасая свою и брата жизни. А вот от пуль погибли два ветерана АТО, которых Саакян-младший привел с собой на разборки. Сам адвокат, а так же еще четыре участника перестрелки попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. 

    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского
    На слуху. Война атошников в Днепре

    В понедельник, 31 июля, стало известно, что из больницы им. Мечниковав Днепра был выписан один из фигурантов стрельбы.  Речь идет о 36-летнем Давиде Калашникове, которому поставили диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава.

    Читайте также: ОПГ и разборки в Днепре – не первые и не последние

    "У него не было никакого статуса. Законных оснований не было, чтобы ему определить статус. Он был в тяжелом состоянии, поэтому следственные действия с ним не проводились. У нас нет оснований ограничивать его (фигуранта, — Ред.) передвижения, как на территории нашей страны, так и за рубежом", — заявили в полиции. 

    Жена Давида Калашникова написала расписку о том, что забирает мужа на лечение в Израиль и утром его "скорая" доставила в аэропорт, откуда он благополучно улетел на Землю Обетованную. 

    К слову, следствию еще придется серьезно попотеть разбираясь в этом деле. 

    Шолом Нахшон записал видеообращение, в котором рассказал, что единственной правдивой информацией, которую он слышал, было то, что с Саакяном у него финансовый вопрос. Он (Саакян) его пригласил в очередной раз, чтобы разобраться с цифрами. Он приехал один, а там появился  брат Саакяна с людьми в камуфляже и с оружием.  

    Читайте также — Жестко и жестоко: Украину накрыла эпидемия запредельного криминала

    "Слышу угрозы в мою сторону. Понимаю, что разгоров финансовых не будет. Я испугался, собрался выходить. Тут появилась другая группа людей, которая начала ссориться с его братом по каким-то вопросом. Я ушел. Я очень испугался. У меня 9 детей, большая семья, я никогда не держал в руках оружие", — отмечает раввин Шолом Нахшон. 

    Сейчас он и его семья в безопасном месте. Он намерен дать следователям  показания и надеется, что правда восторжествует.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Вашингтон. Белый дом
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы