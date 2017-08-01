Перестрелка в Днепре: новые шокирующие подробности

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Накануне стали известны новые подробности перестрелки в Днепре, которая произошла неделю назад 24 июля. По словам адвоката Эдмонда Саакяна, конфликт возник из-за финансовых вопросов, связанных со строительным бизнесом его брата. Наехали на старшего брата, угрожали его семье. Требовали деньги, которые он якобы был должен. Цена вопроса — 119 тысяч долларов, который Саакян-старший задолжал раввину из Израиля Шолому Нахшону, с которым вел дело. По словам адвоката, люди приехавшие на переговоры с Шоломом, были вооружены и ему пришлось отстреливаться, спасая свою и брата жизни. А вот от пуль погибли два ветерана АТО, которых Саакян-младший привел с собой на разборки. Сам адвокат, а так же еще четыре участника перестрелки попали в больницу с ранениями разной степени тяжести.

В понедельник, 31 июля, стало известно, что из больницы им. Мечниковав Днепра был выписан один из фигурантов стрельбы. Речь идет о 36-летнем Давиде Калашникове, которому поставили диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава.

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"У него не было никакого статуса. Законных оснований не было, чтобы ему определить статус. Он был в тяжелом состоянии, поэтому следственные действия с ним не проводились. У нас нет оснований ограничивать его (фигуранта, — Ред.) передвижения, как на территории нашей страны, так и за рубежом", — заявили в полиции.

Жена Давида Калашникова написала расписку о том, что забирает мужа на лечение в Израиль и утром его "скорая" доставила в аэропорт, откуда он благополучно улетел на Землю Обетованную.

К слову, следствию еще придется серьезно попотеть разбираясь в этом деле.

Шолом Нахшон записал видеообращение, в котором рассказал, что единственной правдивой информацией, которую он слышал, было то, что с Саакяном у него финансовый вопрос. Он (Саакян) его пригласил в очередной раз, чтобы разобраться с цифрами. Он приехал один, а там появился брат Саакяна с людьми в камуфляже и с оружием.

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"Слышу угрозы в мою сторону. Понимаю, что разгоров финансовых не будет. Я испугался, собрался выходить. Тут появилась другая группа людей, которая начала ссориться с его братом по каким-то вопросом. Я ушел. Я очень испугался. У меня 9 детей, большая семья, я никогда не держал в руках оружие", — отмечает раввин Шолом Нахшон.

Сейчас он и его семья в безопасном месте. Он намерен дать следователям показания и надеется, что правда восторжествует.