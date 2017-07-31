В больнице Днепра умер военный, тяжело раненый на полигоне

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В больнице Днепра скончался украинский боец Юрий Тищенко, который получил тяжелое ранение на полигоне в селе Черкасское. Об этом написала в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она отметила, что "Сегодня из больницы Мечникова пошел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович. 12.04.1989 г. р., который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 г. на полигоне в с. Черкасское. Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии. Выражаем соболезнование семье и побратимам".

Ранее сообщалось, что на полигоне вблизи села Черкасское, во время учебных стрельб из танка Т-64Б, произошел взрыв.