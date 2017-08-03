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    Смертельная перестрелка в московском суде. Видео с камер наблюдения

    (обновлено: )4110
    На видеозаписи видно, как полицейские сначала прячутся за столами и стойками в помещении, а затем стреляют в троих пытающихся пробежать через зал суда мужчин.
    Facebook РЕН TV

    В сети опубликована видеозапись с камер наблюдения в Мособлсуде, на которой запечатлена перестрелка конвоиров и членов "банды GTA", пытающихся пройти через зал заседаний.

    Ситуация у Московского областного суда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Члены "банды GTA" в Мособлсуде напали на конвоиров

    На видеозаписи видно, как полицейские сначала прячутся за столами и стойками в помещении, а затем стреляют в троих пытающихся пробежать через зал мужчин.

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    Видео обнародовано российским телеканалом РЕН ТВ

    Нападение пятерых членов "банды GTA" на конвоиров произошло в лифте Мособлсуда, преступники завладели оружием, сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко. Между преступниками и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка, в результате трое преступников были уничтожены и двое ранены. Один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован.

    В ноябре 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение руководителя "банды GTA", который в ходе операции ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды.

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    За период существования банды ее участники совершили на территории города Москвы, а также Московской и Калужской областей 16 нападений, во время которых были убиты 17 человек и ранены двое. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших, угрожая им оружием.

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