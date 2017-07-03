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    Стрельба в США: ранения получили четыре человека, в том числе дети

    (обновлено: )5110
    Как отмечается, среди раненых в городе Джерси, по данным телеканала, есть дети - мальчик в возрасте 10 лет и 12-летняя девочка.
    Полиция США
    flickr.com/stlphotoblogger

    МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения из-за стрельбы в штате Нью-Джерси в США, передает телеканал WPIX-TV со ссылкой на местные власти.

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    Среди раненых в городе Джерси, по данным телеканала, есть дети — мальчик в возрасте 10 лет и 12-летняя девочка.

    Одному из пострадавших удалось добраться до больницы самому.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США пострадали двадцать восемь человек.

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