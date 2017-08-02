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    В мире

    В Лос-Анджелесе мужчина открыл стрельбу у консульства Китая и застрелился

    (обновлено: )29
    Сообщается, что гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства, после чего покончил с собой в машине рядом со зданием. В результате инцидента никто не пострадал.
    Стрельба в Лос-Анджелесе
    Скриншот

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Гражданин Китая открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

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    По словам представителя полиции города Майка Лопеса, гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства. Он также подтвердил, что мужчина покончил с собой в машине рядом со зданием.

    По предварительным данным, стрелку было около 60 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

    Напомним, 30 июля на одной из улиц райцентра Житомирской области возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся, однако позднее был задержан.

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