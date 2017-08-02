В Лос-Анджелесе мужчина открыл стрельбу у консульства Китая и застрелился

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КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Гражданин Китая открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

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По словам представителя полиции города Майка Лопеса, гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства. Он также подтвердил, что мужчина покончил с собой в машине рядом со зданием.

По предварительным данным, стрелку было около 60 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 30 июля на одной из улиц райцентра Житомирской области возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся, однако позднее был задержан.