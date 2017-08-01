Нет состава преступления. ГПУ закрыла дело о стрельбе Пашинского

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом.

Прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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В действиях нардепа нет состава преступления, говорится в постановлении следователя ГПУ, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

Действия второго участника событий — Химикуса — признаны "общественно опасными". Кроме того, как установило следствие, в его действиях отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине.