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    Нет состава преступления. ГПУ закрыла дело о стрельбе Пашинского

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (54)

    (обновлено: )12102
    По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий - Химикуса - признаны "общественно опасными".
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом. 

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
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    Прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу. 

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    В действиях нардепа нет состава преступления, говорится в постановлении следователя ГПУ, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. 

    Действия второго участника событий — Химикуса — признаны "общественно опасными". Кроме того, как установило следствие, в его действиях отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

    В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. 

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