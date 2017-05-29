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    Аналитика и комментарии

    Разговоры о сексе и не только. Дело Пашинского, новые подробности

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (53)

    (обновлено: )70325
    Скандал со стрельбой нардепа Сергея Пашинского, произошедший в канун Нового года, обрастает неожиданными подробностями. На этот раз нардеп заявил, что пострадавший Вячеслав Химикус грозил ему и жене сексуальным насилием.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Неожиданно

    Дело о стрельбе нардепа "Народного фронта" Сергея Пашинского обрастает все новыми и неожиданными подробностями. При этом следствие до сих выясняет, стрелял ли депутат с целью самообороны или первым достал пистолет.

    В субботу, 27 мая, Пашинский в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина" заявил, что пострадавший Вячеслав Химикус грозил ему и его жене сексуальным насилием в новогоднюю ночь, когда произошел инцидент со стрельбой.

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    "В новогоднюю ночь "нетвереза істота" очень сильно грозила моей жене сексуальным насилием, угрожала и мне. Я получил бутылкой по голове и в результате вынужден был его остановить так, как я смог. Ведется уголовное дело, я прошел все следственные действия, он избегает, но мы добьемся, что дело будет в суде", — заявил Пашинский.

    Интервью нардепа вызвало бурные обсуждения в сети, а некоторые его слова сразу разобрали на перлы.

    Предновогодние разборки

    Напомним, инцидент с участием нардепа Сергея Пашинского произошел в ночь на 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области.

    Депутат с женой чуть не врезались в авто, которое сломалось на дороге. Двое мужчин в этот момент пытались оттащить машину с проезжей части. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

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    Сам Пашинский и пострадавший разошлись в версиях произошедшего.

    По версии нардепа, поздно вечером, по дороге домой, он едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим без включенных габаритов. Началась перепалка, и в итоге — выстрелил, но, по его словам, предупредительно в воздух. В ответ получил бутылкой по голове. После падения выстрелил снова — уже в ногу нападавшему.

    Украинское фото
    Раненный нардепом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус

    Но, по словам Химикуса, никакого предупредительного выстрела не было и целился в него нардеп стоя.

    "Отталкиваем мы эту машину, две полосы перетолкнули в левую обочину. Поворачиваюсь — на меня ствол. Ничего не было слышно. Он на меня. Я его успел шваркнуть. Стреляли сверху", — заявлял Химикус.

    По данному инциденту было открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

    13 января состоялся перекрестный допрос, который длился почти 8 часов. В результате — Пашинский изменил показания и признался — действительно стрелял стоя.

    В феврале 2017 года Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса потерпевшим. Тем временем, и Пашинский обратился в Печерский суд, чтобы ему дали такой статус.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Эксперт назвал главную ошибку Луценко

    Сообщается, что на данный момент в деле проведено около 30 экспертиз. Последние из них должны быть закончены до конца мая. После этого дело будет передано в суд.

    31 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования инцидента с участием Пашинского.

    "По Пашинскому – состоялись важнейшие следственные действия: воспроизведение преступления с ним, с обоими другими участниками, и сейчас проходят последние экспертизы", – утверждал Луценко.

    Тем временем, как пишут СМИ, Печерский райсуд удовлетворил жалобу Пашинского и его могут признать потерпевшим.

    Свою жалобу на постановление Киевской облпрокуратуры — где нардеп признавался свидетелем, а не потерпевшим — адвокат Пашинского мотивировал тем, что заявление в полицию подал именно его подзащитный, а значит он автоматически становится потерпевшим.

    Впрочем, свое слово по этому поводу должна еще сказать Генпрокуратура.

    По материалам из открытых источников интернет

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