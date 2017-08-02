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    Происшествия

    Стрельба в Днепре по прыгавшему на крыше авто парню: появились фото раненого

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (420)

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    Как отмечается, полицейские сказали вероятному стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем одели на него наручники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
    На месте стрельбы в Днепре 2 августа
    Фото со страницы Нацполиции в Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В сети появились фото с места инцидента, а также фотографии раненого мужчины, который прыгал по капоту и крыше авто в Днепре, после чего получил ранение в живот. Фото обнародованы на странице пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

    Фото со страницы Нацполиции в Facebook
    На месте стрельбы в Днепре

    Сообщается, что полицейские прибыли на улицу Сечевых Стрельцов, услышав выстрелы. Там они увидели мужчину с оружием, а рядом лежал гражданин с ранением брюшной полости.

    Фото со страницы Нацполиции в Facebook
    На месте стрельбы в Днепре

    Полицейские сказали вероятному стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем одели на него наручники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая и оказали пострадавшему домедицинскую помощь.

    Напомним, об инциденте сообщалось еще 30 июля.

    Вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.

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