Стрельба в Днепре по прыгавшему на крыше авто парню: появились фото раненого

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В сети появились фото с места инцидента, а также фотографии раненого мужчины, который прыгал по капоту и крыше авто в Днепре, после чего получил ранение в живот. Фото обнародованы на странице пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

Фото со страницы Нацполиции в Facebook На месте стрельбы в Днепре

Сообщается, что полицейские прибыли на улицу Сечевых Стрельцов, услышав выстрелы. Там они увидели мужчину с оружием, а рядом лежал гражданин с ранением брюшной полости.

Фото со страницы Нацполиции в Facebook На месте стрельбы в Днепре

Полицейские сказали вероятному стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем одели на него наручники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая и оказали пострадавшему домедицинскую помощь.

Напомним, об инциденте сообщалось еще 30 июля.

Вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.