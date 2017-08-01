Стрельба в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого

пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Подозреваемый в стрельбе 30 июля в Житомирской области задержан, сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

пресс-служба Нацполиции в Житомирской области Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Житомирской области

Как отмечается, полицейские разыскали его Киеве. Операция по задержанию проводили бойцы житомирского КОРДа. Сейчас в рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 30 июля на одной из улиц райцентра возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся.