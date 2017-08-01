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    Стрельба в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого

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    (обновлено: )17810
    Операция по задержанию проводили бойцы житомирского КОРДа. Сейчас в рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
    Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Житомирской области
    пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Подозреваемый в стрельбе 30 июля в Житомирской области задержан, сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

    пресс-служба Нацполиции в Житомирской области
    Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Житомирской области

    Как отмечается, полицейские разыскали его Киеве. Операция по задержанию проводили бойцы житомирского КОРДа. Сейчас в рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

    Напомним, 30 июля на одной из улиц райцентра возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся.

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