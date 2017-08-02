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    Стрельба в Днепре: стали известны новые подробности

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (419)

    (обновлено: )25901
    Экс-боец АТО Эдмонд Саакян, получивший ранение в Днепре в ходе перестрелки, заявил, что конфликта между армянской и еврейской общинами в городе не существует.
    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Раненый в перестрелке в Днепре экс-боец АТО Эдмонд Саакян на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о конфликте между еврейской и армянской общинами Днепра.

    По его словам, конфликт общин – провокационный фейк. Его цели — посеять больше напряженности в городе.

    "Ответственно заявляю, что никакого конфликта между общинами нет и предпосылок для него тоже нет, никто не планирует никаких действий в этом направлении", — написал Саакян.

    Эдмонд Саакян.facebook
    Пост Эмонда Саакяна

    Напомним, вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали.По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших

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