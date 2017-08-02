Стрельба в Днепре: стали известны новые подробности

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Раненый в перестрелке в Днепре экс-боец АТО Эдмонд Саакян на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о конфликте между еврейской и армянской общинами Днепра.

По его словам, конфликт общин – провокационный фейк. Его цели — посеять больше напряженности в городе.

"Ответственно заявляю, что никакого конфликта между общинами нет и предпосылок для него тоже нет, никто не планирует никаких действий в этом направлении", — написал Саакян.

Эдмонд Саакян.facebook Пост Эмонда Саакяна

Напомним, вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали.По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших