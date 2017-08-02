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    Пентагон приостановил прием на службу иностранцев

    (обновлено: )14
    Речь идет о так называемой программе MAVNI, которая давала возможность иммигрантам и не иммигрантам, обладающим нужными специальностями, поступить на службу в вооруженные силы США.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Министерство обороны США приостановило прием на службу уроженцев других стран в связи с "потенциальными рисками для безопасности", передает Fox News.

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    REUTERS Kevin Lamarque
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    По информации телеканала, речь идет о так называемой программе MAVNI, которая давала возможность иммигрантам и не иммигрантам, обладающим нужными специальностями, поступить на службу в вооруженные силы США в обмен на ускоренное предоставление американского гражданства. Программа была задумана еще при президенте Джордже Буше-младшем, а начала действовать при Бараке Обаме в 2009 году. За эти годы на службу были приняты более 10 тысяч человек.

    "Министерство обороны изучают программу MAVNI в связи с потенциальными рисками для безопасности, связанными с ней", — заявил телеканалу представитель Пентагона Пол Хаверстик.

    "Чиновники минобороны заявили, что программа до сих пор действует, однако признали, что новые обращения временно не принимаются", — добавляет Fox News со ссылкой на свои источники.

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    Телеканал поясняет, что главную проблему чиновники Пентагона, а также конгрессмены видят в недостаточном контроле за такой категорией военнослужащих. И хотя пока в минобороны США нет данных о том, что под видом иммигрантов на службу поступили сторонники террористических организаций, сама такая возможность остается "поводом для беспокойства".

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