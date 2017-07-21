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    Глава Пентагона: лидер ИГ еще жив

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    Иракский новостной портал сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. В заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Лидер группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади жив, заверил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает агентство Рейтер.

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    twitter.com/mamlekate
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    По словам министра, аль-Багдади по-прежнему "играет роль" в деятельности ИГ.

    Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

    До этого в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

    Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

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