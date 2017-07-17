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    В Харькове арестовали россиянина за участие в ИГ

    (обновлено: )9
    Как стало известно, 26-летнего гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, арестовали на два месяца без права внесения залога.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Харькове на 2 месяца был арестован объявленный в международный розыск по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ россиянин, передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

    "Гражданина России в возрасте 26 лет, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, арестовали на два месяца без права внесения залога", — говорится в сообщении.

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    Мужчина был задержан 13 июля в Харькове в ходе спецоперации.

    Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове двух сторонников ИГ, одного из них ранили.

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