В Харькове арестовали россиянина за участие в ИГ

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Харькове на 2 месяца был арестован объявленный в международный розыск по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ россиянин, передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

"Гражданина России в возрасте 26 лет, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, арестовали на два месяца без права внесения залога", — говорится в сообщении.

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Мужчина был задержан 13 июля в Харькове в ходе спецоперации.

Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове двух сторонников ИГ, одного из них ранили.