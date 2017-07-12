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    Спецназ США вошел в "столицу" террористов ИГ

    (обновлено: )67
    По словам американского полковника, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа США, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы.
    Американские военные
    Mark Stroud

    КИЕВ, 12 июл – РИА Новости Украина. Спецназ США оказывает помощь "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с боевиками группировки "Исламское государство", сообщает агентство Франс Пресс.

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    По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство.

    Напомним, Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов.

    В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

    В начале июля в коалиции сообщили, что СДС прорвали оборону боевиков в старом городе.

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