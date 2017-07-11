ИГ признала гибель главаря группировки аль-Багдади - СМИ

AFP

КАИР, 11 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Источник в международной террористической группировке "Исламское государство" признал гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, сообщает иракский новостной портал "Сумария ньюз".

Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Смотрите также: Кадры штурма сирийской Ракки с высоты птичьего полета