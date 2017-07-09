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    Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (309)

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    Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.
    Канал Минобороны России на Youtube

    "В результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", — рассказали в военном ведомстве.

    Как уточнили в Минобороны, удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1 тысячи километров.

    "Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — сообщили в министерстве.

    Смотрите также: Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии

    Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4,5 тысячи километров.

    Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

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