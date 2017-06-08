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    Коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (289)

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    Официальный представитель коалиции во главе с США Райан Диллон сообщил, что удар был нанесен после того, как проправительственные силы слишком близко подошли к расположению сил союзных коалиции.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн – РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США нанесла в четверг новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

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    Vincenzo PINTO / AFP
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    По его словам, как и в предыдущих двух случаях удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас коалиция выясняет это.

    Диллон отметил, что по каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули район Ат-Танфа.

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    Ранее в коалиции сообщали, что такие каналы связи у нее действуют только с российскими военными, а с сирийской армией и проправительственными силами их нет.

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    Диллон подчеркнул, что удар был нанесен после того, как они слишком близко подошли к расположению сил союзных коалиции.

    "Они находились внутри установленной 55-километровой зоны предотвращения конфликтов, которая распространяется как на воздушное пространство, так и на наземные операции", — сказал он.

    Коалиция во главе с США нанесла второй удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

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