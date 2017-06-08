Коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США нанесла в четверг новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По его словам, как и в предыдущих двух случаях удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас коалиция выясняет это.

Диллон отметил, что по каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули район Ат-Танфа.

Читайте также: Агрессия США. Трамп играет мышцами — Воля

Ранее в коалиции сообщали, что такие каналы связи у нее действуют только с российскими военными, а с сирийской армией и проправительственными силами их нет.

Читайте также: Если завтра выборы, в лидерах: Тимошенко, Порошенко, Бойко, диктатура

Диллон подчеркнул, что удар был нанесен после того, как они слишком близко подошли к расположению сил союзных коалиции.

"Они находились внутри установленной 55-километровой зоны предотвращения конфликтов, которая распространяется как на воздушное пространство, так и на наземные операции", — сказал он.

Коалиция во главе с США нанесла второй удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.