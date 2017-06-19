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    Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии

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    По данным иранских СМИ, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану".
    Ракетный удар Ирана по базам террористов в Сирии
    Tasnim

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в воскресенье нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии, передает агентство Tasnim.

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    REUTERS Regis Duvignau
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    По данным агентства, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану".

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    Напомним, 7 июня группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате атак погибли 17 человек, более 40 получили ранения. 

    Ранее в воскресенье, 18 июня, также сообщалось, что коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки.

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