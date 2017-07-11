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    Трамп намерен добиться полного уничтожения ИГ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (635)

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    По словам президента США Дональда Трампа, за последние шесть месяцев США добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой.
    Иракская полиция на юге Мосула. Боец держит в руках флаг ИГ
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство".

    Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула

    Смотрите также: Руины иракского Мосула

    В распространенном Белым домом заявлении американский лидер поздравил Ирак с освобождением Мосула от боевиков.

    "За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ", — сказал Трамп.

    По его словам, "победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены".

    Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле.

    Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

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