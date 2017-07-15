СМИ: устроивший резню на египетском курорте принадлежал к ИГ

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. СМИ называют три версии убийства двух туристкок на пляже одного из отелей египетской Хургады.

28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к группировке "Исламское государство", сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

Третья обсуждаемая в египетских СМИ версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.

Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщили только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. Позже стало известно, что погибли две гражданки Украины.