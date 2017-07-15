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    СМИ: устроивший резню на египетском курорте принадлежал к ИГ

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    Опасный Египет: убийство туристов в отеле (38)

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    По данным СМИ, преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.
    На месте убийства украинок в Египте
    alriyadh.com

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. СМИ называют три версии убийства двух туристкок на пляже одного из отелей египетской Хургады.

    На месте резни в Египте
    alriyadh.com
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    28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к группировке "Исламское государство", сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

    В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

    Третья обсуждаемая в египетских СМИ версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.

    Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщили только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания.

    Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. Позже стало известно, что погибли две гражданки Украины.

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