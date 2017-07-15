Резня в Египте: на туристов напали по указанию ИГ - СМИ

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, который атаковал туристов в египетской Хургаде, действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство". Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

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Сообщается, что напавший на туристов связывался с боевиками ИГ через интернет.

Власти Египта пока не подтвердили эту информацию.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. Позже стало известно, что погибли две гражданки Украины.