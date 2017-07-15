Хроника 14 июля: обыски в "Вестях", резня в отеле Египта, заявление Путина

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 14 июля, Верховная Рада разошлась на каникулы, аэропорт "Львов" заключил контракт с Ryanair, нардеп Дейдей получил ранение под Авдеевкой,во Львове задержали руководство бронетанкового завода, ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Маски-шоу во главе с Матиосом: в издании "Вести" прошли обыски

Издание "Вести" сообщило, что в его офисе представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Правоохранители провели более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

Оксана Омельченко, facebook Силовики после обысков в редакции "Вестей"

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Рада разошлась на каникулы до сентября

Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.

Дейдей получил ранение под Авдеевкой

Народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе полка "Киев". Как отметил на своей странице в Facebookнардеп Игорь Мосийчук, ранение тяжелое, Дейдей нуждается в переливании крови. По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей получил нетяжелое ранение.

Аэропорт "Львов" заключил контракт с Ryanair

Международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт. Речь в частности идет о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и т. д.

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Путин: РФ хотела бы полностью восстановить сотрудничество с Украиной

Президент России Владимир Путин рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева. По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми.

"Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно", — отметил Путин, добавив, что это пошло бы на пользу обеим странам.

В отеле Египта вооруженный ножом мужчина убил двух туристов

Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта. Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, злоумышленник был вооружен ножом и ранил не менее шести человек. По данным Reuters, нападение произошло в отеле, убиты двое граждан Украины. Нападавший задержан. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха. Посол Украины в Египте Геннадий Латий сообщил, что информация о погибших в инциденте гражданах Украины не подтвердилась.

alriyadh.com На месте резни в Египте

Во Львове задержали руководство бронетанкового завода

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в среду руководство Львовского бронетанкового завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным ведомства, задержанных подозревают в совершении преступления, квалифицируемого как "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Также задержан основатель коммерческой структуры – ООО. Как отмечается, вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены использованные двигатели. Выпуск этой модели двигателей был прекращен еще в 1990-х годах.

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ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. Прокуратура установила, что в результате незаконных действий Черновецкого территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

Во Львовской области подожгли монастырь, десятки пострадавших

Неизвестные подожгли монастырь во Львовской области, 20 проживающих в монастыре обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе. На территорию монастыря бросили пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых не загорелись. В момент происшествия в монастыре находились тридцать человек.