Пентагон заподозрил КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности подводной лодки КНДР, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По их данным, речь идет о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.

Совет безопасности ООН сейчас работает над новой резолюцией по КНДР из-за непрекращающихся ракетных пусков. Северная Корея заявляет, что осуществляет эти пуски исключительно в оборонительных целях в ответ на агрессивную политику США.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые. В субботу стало известно о втором успешном ракетном испытании Северной Кореи.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

Читайте также: Перевооружение Украины, пиар и бюрократия

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР.