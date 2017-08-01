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    В мире

    Пентагон заподозрил КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (456)

    (обновлено: )1010
    По данным американских военных, речь идет о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности подводной лодки КНДР, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    По их данным, речь идет о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.

    Совет безопасности ООН сейчас работает над новой резолюцией по КНДР из-за непрекращающихся ракетных пусков. Северная Корея заявляет, что осуществляет эти пуски исключительно в оборонительных целях в ответ на агрессивную политику США.

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые. В субботу стало известно о втором успешном ракетном испытании Северной Кореи. 

    По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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    Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. 

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