Пентагон анонсировал решение о поставках оружия в Украину

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Решение о поставке в Украину оборонительных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

В ходе слушаний в сенате во вторник Сельву спросили, какое именно вооружение может быть поставлено Украине. "Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Но мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное", — сказал генерал.

Он уточнил, что этот вопрос обсуждают Комитет начальников штабов и европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения в Украину "политическим выбором".