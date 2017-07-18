наверх
18.07.201719:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пентагон анонсировал решение о поставках оружия в Украину

    (обновлено: )11102
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Решение о поставке в Украину оборонительных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

    В ходе слушаний в сенате во вторник Сельву спросили, какое именно вооружение может быть поставлено Украине. "Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Но мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное", — сказал генерал.

    Он уточнил, что этот вопрос обсуждают Комитет начальников штабов и европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения в Украину "политическим выбором".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
      Создание "Малороссии". Конец войне?
      Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
      Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
      В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
      Крушение MH17. Три года со дня трагедии
      Дмитрий Раимов
      Дело Клименко и обыски в "Вестях"