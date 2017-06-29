В Пентагоне намерены запретить использовать программы Касперского

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Сотрудникам Министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля, сообщает Русская служба ВВС.

Соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, "вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии".

"В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО (6.4 млрд дол.), выделение до 100 млн дол. странам Балтии на повышении их обороноспособности и 500 млн дол. на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов", — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ "запрещает Министерству обороны использовать платформы, разработанные "Лабораторией Касперского".

Пункт о "Лаборатории Касперского" был добавлен в документ сенатором от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин, которая, комментируя свою инициативу, заявила, что "Касперскому" нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США, и что потенциальные связи компании с Кремлем ее "очень волнуют".

Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.