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    Борьба за президентский пост в Киргизии. Число кандидатов превысило 50

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    В настоящий момент поступили заявления от 52 кандидатов. Подавляющее число участников президентской гонки - 42 человека - самовыдвиженцы. Остальные выдвинуты политическими партиями Киргизии.
    Флаг Киргизии
    RIA News Алексей Ничукин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Более 50 претендентов на высший государственный пост Киргизии подали заявления о своем намерении участвовать в президентских выборах в Центризбирком Киргизии, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ЦИК страны.

    Флаг Польши
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    В Киргизии проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 15 октября. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти тест на знание государственного языка. Выдвижение продлится до 31 августа.

    "Количество кандидатов за выходные выросло на десять человек. В настоящий момент поступили заявления от 52 кандидатов", — сообщила собеседница агентства.

    По ее словам, подавляющее число участников гонки — 42 человека — самовыдвиженцы. Остальные выдвинуты политическими партиями страны.

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    На предыдущих выборах в 2011 году на высший государственный пост республики претендовали 83 человека, но официальные мандаты кандидата в президенты получили 23 участника гонки.

    Напомним, действующий президент Алмазбек Атамбаев активно записывает новые песни. В мае появился его шестой видеоклип. Грустная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери.

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