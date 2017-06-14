Навальный не может баллотироваться на выборах президента - глава ЦИК РФ

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. У оппозиционера Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ из-за его судимости, заявил глава российского ЦИК Элла Памфилова.

"Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, я его не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает – что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Дождь".

На вопрос, считает ли она это справедливым, глава ЦИК уточнила: "Что значит справедливо? Это по закону".

"Это соответствует российскому закону. Есть определенные статьи закона, в 55-й статье конституции тоже сказано о том, что могут быть ограничены права федеральным законодательством, Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2013 году", — пояснила она.

"Я не знаю, — вдруг произойдет какое-то чудо. Например, он напишет кассационную жалобу… Дело в том, что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать. Наверное, потому что он в каких-то особых привилегированных условиях", — добавила она.

При этом глава ЦИК пояснила, что в данном случае выступает с позиций чиновника – она возглавляет структуру, которая будет регистрировать кандидатов. "И я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться и сейчас вообще нет кандидатов в президенты – нет избирательной кампании официально, и сейчас ни одного не знаю кандидата в президенты", — отметила Памфилова.

Смотрите также: В Волгограде избили оппозиционера Навального

В мае в ЦИК уже заявляли, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата, и чтобы приобрести пассивное избирательное право, ему нужно действовать через суд, обжаловав приговор, другого способа нет. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Первый приговор, тоже пять лет условно, был отменен Верховным судом России после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.

Напомним, 12 июня суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призывы к несанкционированной акции.