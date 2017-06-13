День России у оппозиции: митинг, задержания на Тверской

РИА Новости Украина



Митинг на проспекте Сахарова

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что завершившийся митинг прошел спокойно и без эксцессов. В МВД также заявили об отсутствии существенных нарушений в ходе этого митинга, пишут РИА Новости.

Мэрия Москвы ранее согласовала заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова на проведение митинга на проспекте Сахарова, отклонив идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях.

Накануне Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, ссылаясь на препятствия в оборудовании сцены и установке необходимой звуковой аппаратуры для проведения митинга на проспекте Сахарова.

Глава столичного департамента региональной безопасности в свою очередь назвал блефом это заявление оппозиции о якобы помехах властей Москвы в установке колонок. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости с места проведения акции, на митинге на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом были установлены сцена и колонки.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщали, что столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где проходят народные гуляния в день России.

Несанкционированная акция на Тверской

Тем не менее, несогласованная акция на Тверской улице в Москве, по данным МВД, собрала порядка 4,5 тысяч человек. По итогам мероприятия было задержано более 150 участников.

"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в этот день был задержан и Навальный, который накануне призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы тогда назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

По данным ГУМВД столицы, Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Не обошлось в ходе акции и без пострадавших — сотрудник ОМОНа получил ожог глаза после того, как участник несанкционированной акции распылил перцовый аэрозоль, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза", — говорилось в сообщении.

Перед концом несогласованного мероприятия неожиданно на клумбе, где стояли протестующие, прогремел хлопок. Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то поджег петарду и кинул на землю. От хлопка митингующие кинулись врассыпную, но заметив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, вернулись на клумбу.

Нарушители и наблюдатели

Черников в свою очередь отметил, что на этой несанкционированной акции были точечные задержания "тех провокаторов, которые пытались вести себя неадекватно в толпе". Он пояснил, что задерживали тех людей, которые выкрикивали лозунги и залезали на конструкции. По оценке руководителя столичного департамента региональной безопасности, попытка организаторов устроить провокацию провалилась.

"Спокойная ситуация в настоящий момент на Тверской. Я считаю, что попытка провокации провалилась и не удалась у организаторов. Люди гуляют – у них праздник. Они будут гулять еще очень долго. А те, кто пытался его испортить, они покинули территорию мероприятия", — сказал Черников.

Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров сообщил РИА Новости, что оказался среди задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы.

"На Пушкинской площади стоял, ничего не делал, просто фотографировал, общался с людьми. Подбежали, задержали, в автозак (поместили)", — сказал Федоров РИА Новости.

По словам общественника, после задержания его доставили в ОМВД России по району Нагатино-Садовники, где с ним была проведена беседа.

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"Я там написал объяснение, что я просто находился как наблюдатель, не участвовал… Могу сказать сразу, что если у меня вопросы к задержанию, к сотрудникам полиции и к ОМОНу… то внутри УВД люди вежливые", — отметил член ОП.

Федоров также добавил, что оценивает действия сотрудников полиции в отделении как гуманные по отношению к задержанным, однако объяснений о причине своего задержания он не получил. В настоящий момент член ОП уже отпущен правоохранителями.