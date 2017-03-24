наверх
24.03.201717:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Волгограде избили оппозиционера Навального

    (обновлено: )16951
    Российского оппозиционера Алексея Навального избили в Волгограде из-за того, что сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией опубликовали в соцсети фотографию монумента "Родина-мать", разукрашенного при помощи фоторедактора.
    канал Grigory Belozerov на youtube

    Жители города обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности сторонников Навального, так как данный поступок команды оппозиционера глубоко оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Рен-ТВ.

    Снимок с закрашенным зеленым цветом лицом "Родины-мать" появился ранее в одной из групп поддержки Алексея Навального в социальных сетях. Позднее фотоколлаж неустановленного авторства был удален.  

    Ранее Навального облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

    Смотрите также: Навального забросали в Новосибирске пирожными

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ