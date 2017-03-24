В Волгограде избили оппозиционера Навального

Жители города обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности сторонников Навального, так как данный поступок команды оппозиционера глубоко оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Рен-ТВ.

Снимок с закрашенным зеленым цветом лицом "Родины-мать" появился ранее в одной из групп поддержки Алексея Навального в социальных сетях. Позднее фотоколлаж неустановленного авторства был удален.

Ранее Навального облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

Смотрите также: Навального забросали в Новосибирске пирожными