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    Россия

    Навального увезли в больницу после нападения с зеленкой в Москве

    (обновлено: )21930
    На российского оппозиционера Алексея Навального неизвестный напал, когда политик направлялся на Global Event Forum 2017.
    Алексей Навальный
    navalny.com

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой.

    Инцидент произошел в центре Москвы. 

    "На Навального напали, когда он направлялся на Global Event Forum 2017, который проходит в Центре международной торговли в Москве. Оппозиционер должен был там выступать", — сообщила пресс-секретарь Навального изданию Медуза.

    Сам политик так же прокомментировал инцидент в своем Twittter.

    Ранее Навального уже обливали зеленкой в Барнауле. 

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