Навального увезли в больницу после нападения с зеленкой в Москве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой.

Инцидент произошел в центре Москвы.

"На Навального напали, когда он направлялся на Global Event Forum 2017, который проходит в Центре международной торговли в Москве. Оппозиционер должен был там выступать", — сообщила пресс-секретарь Навального изданию Медуза.

Сам политик так же прокомментировал инцидент в своем Twittter.

— Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.

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Ранее Навального уже обливали зеленкой в Барнауле.