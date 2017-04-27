Навального увезли в больницу после нападения с зеленкой в Москве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой.
Инцидент произошел в центре Москвы.
"На Навального напали, когда он направлялся на Global Event Forum 2017, который проходит в Центре международной торговли в Москве. Оппозиционер должен был там выступать", — сообщила пресс-секретарь Навального изданию Медуза.
Сам политик так же прокомментировал инцидент в своем Twittter.
— Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.
Ранее Навального уже обливали зеленкой в Барнауле.