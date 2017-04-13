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    Миллиардер Усманов подал иск против Навального

    (обновлено: )18220
    В Люблинский суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Бизнесмен ранее заявил, что Навальный "перешел красную линию".
    Алишер Усманов
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Миллиардер Алишер Усманов подал иск в отношении российского оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

    Соответствующий документ поступил в Люблинский суд Москвы. Как сообщается на сайте суда, заявление поступило накануне, 12 апреля.

    Подробности пока не сообщаются.

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    Ранее Усманов заявил, что Навальный "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

    Напомним, ранее Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве.

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