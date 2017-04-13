Миллиардер Усманов подал иск против Навального

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Миллиардер Алишер Усманов подал иск в отношении российского оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

Соответствующий документ поступил в Люблинский суд Москвы. Как сообщается на сайте суда, заявление поступило накануне, 12 апреля.

Подробности пока не сообщаются.

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Ранее Усманов заявил, что Навальный "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

Напомним, ранее Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве.