Фотоитоги 27 марта: спасение чиновника, стрельба в Киеве и Навальный в суде

Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, похищенного нашли в частном доме в селе Фастовец Киевской области, Людмирского содержали в подвальном бункере, в настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Тверской суд Москвы в понедельник отправил оппозиционера Алексея Навального под арест на 15 суток за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

Кроме того, ранее тот же суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию этого несанкционированного мероприятия. Вину оппозиционер признавать отказался. Оппозиционера увезли в изолятор прямо из зала суда. Адвокат заявила о намерении обжаловать это решение.

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Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате ночной стрельбы в центре столицы в минувшие выходные был ранен студент 1998 года рождения, его прооперировали. По словам Блищик, он получил ранение голени, во время операции врачи изъяли резиновую пулю, его состояние удовлетворительное.

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