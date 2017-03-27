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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 марта: спасение чиновника, стрельба в Киеве и Навальный в суде

    (обновлено: )97
    Освобожденный Валерий Людмирский
    Стрельба в центре Киева
    Навальный в суде
    Парламентские выборы в Болгарии
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Авдеевка после обстрела Градов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Подписание протоколов о создании ЗСТ и взаимного признания результатов таможенных процедур в рамках саммита стран-участниц ГУАМ
    Освобожденный Валерий Людмирский
    Освобожденный Валерий Людмирский
    Арсен Аваков в Facebook
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Навальный в суде
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    Парламентские выборы в Болгарии
    Избиратели голосуют на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    Бойкот российских магазинов и ресторанов
    facebook.com/c14news
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Подписание протоколов о создании ЗСТ и взаимного признания результатов таможенных процедур в рамках саммита стран-участниц ГУАМ
    УНИАН

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    Освобожденный Валерий Людмирский

    Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

    По его словам, похищенного нашли в частном доме в селе Фастовец Киевской области, Людмирского содержали в подвальном бункере, в настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Читайте также — Похищение Людмирского: подробности и версии

    Тверской суд Москвы в понедельник отправил оппозиционера Алексея Навального под арест на 15 суток за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

    Кроме того, ранее тот же суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию этого несанкционированного мероприятия. Вину оппозиционер признавать отказался. Оппозиционера увезли в изолятор прямо из зала суда. Адвокат заявила о намерении обжаловать это решение.

    Читайте также: Собрались – разогнали… это вам не Киев. Соцсети о протестах в Минске и Москве

    Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате ночной стрельбы в центре столицы в минувшие выходные был ранен студент 1998 года рождения, его прооперировали. По словам Блищик, он получил ранение голени, во время операции врачи изъяли резиновую пулю, его состояние удовлетворительное.

    Смотрите также: Появилось видео с места стрельбы в центре Киева

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