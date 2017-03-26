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    Фотоленты

    Стрельба в центре Киева: один пострадавший, двое задержанных

    (обновлено: )17
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    @HromadskeUA
    Стрельба в центре Киева
    Стрельба в центре Киева
    Hromadske.UA / Twitter

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    Стрельба в центре Киева

    В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек, два человека задержаны, сообщается на сайте телеканала "Громадское".

    "В центре Киева на улице Емельяновича-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщил корреспондент "Громадского" с места происшествия. Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

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    Уточняется, что один из участников инцидента был ранен в ногу, его забрала "скорая". Как сообщили телеканалу представители полиции, задержаны два человека.

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