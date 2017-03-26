Стрельба в центре Киева: один пострадавший, двое задержанных

В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек, два человека задержаны, сообщается на сайте телеканала "Громадское".

"В центре Киева на улице Емельяновича-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщил корреспондент "Громадского" с места происшествия. Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Смотрите также: Первые кадры с церемонии прощания с Денисом Вороненковым

Уточняется, что один из участников инцидента был ранен в ногу, его забрала "скорая". Как сообщили телеканалу представители полиции, задержаны два человека.