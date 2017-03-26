В Москве на акции протеста задержали Навального

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В центре Москвы на несанкционированной акции задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

"Он (Навальный — ред.) в автобусе. Это в районе Пушкинской", — сказал Жданов.

Ранее о задержании Навального сообщили телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Сам Навальный сообщил в своем аккаунте Twitter, что "с ним все хорошо".

Как передает корреспондент РИА Новости, задержание Навального произошло в Мамоновском переулке. Автобус с задержанным уже уехал. При этом несколько сотен человек, собравшихся в переулке, пытались задержать отправку полицейского автобуса с Навальным. Люди штурмовали автобус, раскачивали его, несколько человек едва не прорвались внутрь, но полиция их оттеснила. После этого активисты под напором толпы едва не перевернули стоящий рядом автомобиль.

Полиция оттеснила собравшихся, после этого автобус свернул в Трехпрудный переулок и уехал. Часть людей осталась в переулке, часть вернулась на Тверскую улицу, чтобы продолжить шествие, в котором участвуют, по оценке корреспондента РИА Новости, более 2 тысяч человек. Трехпрудный переулок пока перекрыт полицией.

Источник в московской полиции подтвердил задержание оппозиционера Алексея Навального.

"Алексей Навальный вместе с юристом СБК были задержаны сегодня в центре Москвы", — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, какова причина задержания. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили задержание одного из участников несанкционированной акции, не уточнив его имени и других подробностей.

Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

В связи с этим, как пояснили в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.

ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в связи с проведением несанкционированной акции начались первые задержания, было задержано 8 человек.